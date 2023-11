Anchetatorii trebuie sa stabileasca cine a pus focul ce a provocat incendiul de la fosta Casa de Cultura a Sindicatelor, spune prefectul Raduly Istvan, care este de parere ca nu barbatul de 63 de ani care a fost gasit acolo ar fi vinovatul, in ciuda speculatiilor de pana acum.Prefectul a spus ca omul a fost gasit dormind intr-o alta camera decat locul unde a pornit focul si ca a stat de vorba cu acesta chiar atunci, dar si ca cei mai in masura sa faca lumina in acest caz sunt politistii."Am ... citeste toata stirea