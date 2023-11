SC Drumuri si Poduri, aflata in subordinea Consiliului Judetean (CJ) Covasna, va asigura si in acest an intretinerea drumurilor judetene pe timpul iernii, valoarea serviciilor fiind estimata la peste 11 milioane de lei.Potrivit conducerii CJ Covasna, utilajele din cele patru baze de deszapezire, aflate in localitatile Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Baraolt si Intorsura Buzaului, sunt pregatite pentru a interveni atunci cand conditiile meteorologice vor impune acest lucru."De mai multi ani, ... citeste toata stirea