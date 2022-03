Investitiile "vedeta" pentru 2022 la Intorsura Buzaului raman trotuarele

Infrastructura rutiera pietonala ramane si in 2022, ca si anul trecut, o prioritate asumata de autoritatile locale, potrivit planului de buget adoptat luna trecuta la Intorsura Buzaului. Primarul Raul Urda spune ca a luat aceasta decizie mai cu seama datorita sugestiilor venite de la cetateni, in urma consultarii publice online derulate in ianuarie. Pentru aceste tipuri de lucrari, a fost stabilita suma de 800.000 de lei.Astfel, lucrari la trotuare vor fi in zona Bradet."Chiar am tinut cont ... citeste toata stirea