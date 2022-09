Ionut Fulea, Amna, foc de tabara si artificii, magie si bucurie, la Festivalul Valenilor

Incepem saptamana cu vesti bune si cu gandul la weekendul care ne asteapta! Si asta pentru ca, sambata si duminica, 24 si 25 septembrie, va avea loc prima editie a Festivalului Valenilor. Evenimentul promite distractie pentru participantii de toate varstele. Pe scena care va fi amplasata in zona de picnic a comunei Valea Mare, vor canta artisti renumiti ca Ionut Fulea si Amna, in vreme ce prezentatori vor fi indragitii Adina Rosca si Catalin Doinas. In program sunt incluse si petreceri cu DJ-i, ... citeste toata stirea