IPJ Covasna: Intalnire cu directorii unitatilor de invatamant, pe tema sigurantei scolare

Marti, 18 februarie a.c., in municipiul Sfantu Gheorghe a avut loc o intalnire a directorilor unitatilor scolare din judet, principala tema de discutie fiind "siguranta in scoli".In acest context, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna au prezentat aspecte relevante din domeniul sigurantei scolare, aducand in discutie teme de actualitate precum necesitatea concentrarii eforturilor in vederea identificarii si gestionarii timpurii a situatiilor de risc, astfel incat la