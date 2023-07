Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in accidentele rutiere petrecute anul acesta pe raza judetului Covasna a crescut fata de anul trecut, releva o statistica a Inspectoratului Judetean de Politie.Potrivit acesteia, in primul semestru al anului, in judetul Covasna s-au produs 19 accidente rutiere grave, cu 9 mai putine decat anul trecut, soldate cu ranirea grava a 16 persoane, cu zece mai putine decat in anul anterior, insa si cu decesul a 8 persoane, cu trei mai multe decat in ... citeste toata stirea