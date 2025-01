IPJ Covasna: Perioada trecerii dintre ani, fara evenimente majore in judetul Covasna

COMUNICAT DE PRESA. In perioada 31 decembrie 2024 - 02 ianuarie 2025, efectivele MAI au fost la datorie pentru a se asigura ca cetatenii covasneni petrec aceste zile in siguranta, aproximativ 280 de politisti, jandarmi, pompieri si salvatori SMURD fiind angrenati, zilnic, in misiuni.In intervalul mentionat, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Covasna au actionat permanent pentru mentinerea climatului de siguranta publica, pentru reducerea riscului rutier si pentru prevenirea si ... citește toată știrea