IPJ Covasna: Razie in Bretcu, Ghelinta, Sanzieni si Turia, in weekend

Politistii covasneni au desfasurat in weekend o actiune ampla pe raza comunelor Bretcu, Ghelinta, Sanzieni si Turia. Activitatile politistilor au inclus controale in trafic si verificari pe linie silvica, inspectia mijloacelor de transport, precum si testari pentru depistarea consumului de alcool sau substante interzise. Amenzile date de oamenii legii se ridica la peste 9.500 de lei.In plus, au fost verificate mai multe societati comerciale, pentru prevenirea utilizarii ilegale a articolelor ... citește toată știrea