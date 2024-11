IPJ Covasna: Razie in comuna Bodoc

Politisti din diverse structuri precum ordine publica, rutiera, investigatii criminale si actiuni speciale, alaturi de jandarmii de la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Covasna au avut activitati intense, joi, 7 noiembrie a.c., in satul Olteni. In urma activitatilor, oamenii legii au aplicat sanctiuni in valoare de peste 23.000 de lei.Obiectivele autoritatilor au fost legate de prevenirea si combaterea criminalitatii, prevenirea traficului si consumului de substante interzise, identificarea ... citește toată știrea