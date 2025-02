IPJ Covasna: reguli de baza pentru o navigare sigura pe internet

In ultima vreme, in mediul online circula tot mai multe metode de inselatorie, iar fraudatorii devin din ce in ce mai inventivi in incercarea lor de a pacali utilizatorii. IPJ Covasna transmite, cu ocazia Zilei Sigurantei pe Internet, celebrata in fiecare an in a doua zi de marti a lunii februarie, cateva sfaturi pentru a te simti in siguranta pe internet.Un exemplu de frauda recenta este solicitarea unui vot online intr-un concurs care nu exista. Utilizatorii sunt redirectionati catre ... citește toată știrea