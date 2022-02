ISJ Covasna: 18 elevi si prescolari au iesit pozitivi la COVID-19 saptamana trecuta

In perioada 12-18 februarie, un numar de 18 elevi si prescolari din judet si sase cadre didactice au fost confirmati cu virusul SARS-COV-2, a transmis, vineri, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Covasna. O clasa de la Liceul "Korosi Csoma Sandor" a avut activitatea suspendata, dar de luni, 21 februarie, si acestia au putut reveni in banci."Din data de 12 februarie 2022 si pana in prezent, in judetul Covasna au fost confirmati cu virusul SARS-CoV-2 18 elevi si prescolari, 6 cadre didactice. ... citeste toata stirea