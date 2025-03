ISU Covasna: 8 incendii de vegetatie si 22 de hectare afectate de la inceputul anului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna trage un semnal de alarma asupra pericolului crescut de incendii de vegetatie in aceasta perioada. De la inceputul acestui an, in judetul Covasna s-au produs 8 incendii de vegetatie, in care au fost afectate 22 de hectare de pamant. Majoritatea acestor incendii au fost cauzate de folosirea focului deschis in spatii deschise."Conditiile meteo favorizeaza extinderea rapida a focului, punand in pericol terenurile agricole, padurile, ... citește toată știrea