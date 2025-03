ISU Covasna: Atentie la folosirea focului deschis in gospodarii sau arderea vegetatiei uscate

Ne aflam sub o atentionare meteorologica tip cod galben de intensificari ale vantului. In astfel de conditii, folosirea focului deschis in gospodarii sau arderea vegetatiei uscate pe terenuri sunt foarte periculoase. Vantul puternic poate propaga focul, intr-un timp foarte scurt, la vecinatati: locuinte, depozite, solare sau paduri.Nu aruncati resturi de tigara sau bete de chibrit aproape de capitele de fan sau de locurile in care sunt depozitate furaje, lemne ... citește toată știrea