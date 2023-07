O autospeciala de interventie noua a intrat in dotarea ISU Covasna. Are o capacitate de 4.000 de litri de apa, 200 de litri de material spumant, un modul de descarcerare si un modul de acordare a primului ajutor medical in situatii de urgenta.Autospeciala este destinata misiunilor complexe de salvare in raionul de interventie al Detasamentului Targu Secuiesc, aceasta fiind echipata pentru stingerea incendiilor, dar si pentru descarcerare si acordarea primului ajutor, fiind dotata cu multiple ... citeste toata stirea