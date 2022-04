ISU Covasna face apel la prudenta in utilizarea lumanarilor aprinse

Pompierii de la ISU Covasna fac un apel la prudenta in utilizarea lumanarilor aprinse in perioada sarbatorii Invierii. Totodata, acestia informeaza si ca au inceput in 18 aprilie verificarile lacasurilor de cult unde se preconizeaza afluenta mare de participanti. Vizate au fost si constructiile destinate cazarii persoanelor in incinta manastirilor."Avand in vedere gradul sporit de vulnerabilitate la incendiu al lacasurilor de cult, mai ales in perioada acestor mari sarbatori crestine, ... citeste toata stirea