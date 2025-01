ISU Covasna: peste 100 de situatii de urgenta inregistrate in judet in perioada 1 - 7 ianuarie

Pe parcursul primei saptamani din noul an, peste 100 de pompieri militari covasneni s-au aflat zilnic la datorie, conform unui bilant al ISU Covasna. Salvatorii au gestionat peste 100 situatii de urgenta inregistrate in judet in aceasta perioada.Bilantul arata ca in intervalul 1 - 7 ianuarie echipajele medicale SMURD au fost solicitate sa intervina in 49 de misiuni pentru acordarea asistentei medicale de urgenta."In aceste zile, eforturile pompierilor s-au concentrat si asupra protectiei ... citește toată știrea