ISU Covasna: sase incendii intr-un weekend si 19 de la inceputul anului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna face un apel la responsabilitate dupa un weekend in care pompierii au intervenit la sase incendii, dintre care majoritatea au avut drept cauza neglijenta. De la inceputul anului, autoritatile au inregistrat 19 incendii in judet, provocate in principal de cosuri de fum defecte sau necuratate si de improvizatii electrice.Vineri, 10 ianuarie, un incendiu izbucnit in localitatea Sita Buzaului a afectat podul unei gospodarii. Cauza a fost un