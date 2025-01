ISU Covasna: stagiu de pregatire practica pentru identificarea fenomenelor termice

In perioada 13-16 ianuarie 2025, in Poligonul de Antrenament si Pregatire de Specialitate din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihai Viteazul" al judetului Covasna, s-a desfasurat Modulul IV de perfectionare pentru identificarea fenomenelor termice.Activitatea a reunit un grup format din 12 cadre, dintre care 6 cadre de la ISU Buzau si 6 din cadrul inspectoratului nostru.Stagiul de pregatire a fost organizat in conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului General nr. ... citește toată știrea