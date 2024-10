Iti cunosti limitele in trafic? Descopera-le in siguranta la Autoliv Safety Day!

Cel mai mare eveniment de siguranta rutiera al anului, "Autoliv Safety Day", are loc vineri, 18 octombrie a.c., intre orele 12:00 si 18:00, in Piata Libertatii din Sfantu Gheorghe. Scopul principal al actiunii este reducerea numarului de accidente. Vor avea loc activitati interactive si educative, fiind un prilej ideal pentru comunitate sa invete mai multe despre siguranta in trafic.Astfel, participantii vor avea la dispozitie:Atelierele de conducere defensiva, unde pot invata tehnici de ... citește toată știrea