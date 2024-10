ITM Covasna: cum poti obtine adeverinte de vechime si alte informatii importante

COMUNICAT DE PRESA. Informarea persoanelor fizice care au sau au avut calitatea de salariat cu privire la conditiile in care pot solicita adeverinte de vechime si informarea si constientizarea angajatorilor si a altor detinatori de arhiva, cu privire la obligatia legala de eliberare a acestora.Pana la data de 31.12.2010, actul oficial prin care s-a dovedit vechimea in munca, vechimea neintrerupta in munca, vechimea neintrerupta in aceeasi unitate, vechimea in functie, meserie sau specialitate, ... citește toată știrea