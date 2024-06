ITM Covasna: masuri pe care angajatorii trebuie sa le ia in perioadele de calduri extreme (CP)

Calendaristic, suntem in plina vara si temperaturile zilnice cresc tot mai mult. Datorita acestui fapt, atragem atentia asupra unui act normativ, si anume, Ordonanta de Urgenta nr. 99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanele incadrate in munca, care stipuleaza obligativitatea asigurarii, de catre angajator, a unor masuri in perioadele cu temperaturi extreme. In sensul OUG nr.99/2000, prin temperaturi extreme ridicate se inteleg ... citește toată știrea