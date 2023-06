Iubitorii de animale si toti cei preocupati de bunastarea acestora sunt asteptati sa se alature unui eveniment public, organizat de Asociatia pentru caini fara stapan AMY, care are ca scop atragerea atentiei asupra adoptiei si sterilizarii, dar si a descurajarii eutanasierii. Aceasta initiativa isi propune sa aduca in prim-plan nevoile animalelor si sa identifice solutii eficiente pentru imbunatatirea situatiei lor in comunitate. Evenimentul este programat sa aiba loc marti, pe 20 iunie, intre ... citeste toata stirea