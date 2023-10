Retroparada toamnei, evenimentul care aduce la un loc sute de masini de epoca, revine la Sfantu Gheorghe cu a opta editie. Are loc duminica, 29 octombrie, la Fosta Fabrica de Esigarete.Peste 100 de masini retro vor fi prezentate aici spre a fi admirate. Evenimentul incepe de la 11:00. Pana la ora 14:30, are loc "Retro expo" in incinta locatiei.Unul dintre cele mai asteptate momente, Retro Parada, adica momentul cand vor porni toate pe strazile municipiului, va avea loc intre 14:30 si 15:00. ... citeste toata stirea