Jakab Istvan Barna este noul administrator public al municipiului Sfantu Gheorghe

Jakab Istvan Barna, fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Covasna in mandatul 2020-2024, a fost numit in functia de administrator public al orasului Sfantu Gheorghe. Il inlocuieste, astfel, pe Czimbalmos Kozma Csaba, care a fost 16 ani viceprimar (1992-2008) si 16 ani administrator public (2008-2024). Numirea lui Jakab a fost anuntata marti de primarul Antal Arpad, care a subliniat importanta managementului proiectelor in perioada urmatoare, avand in vedere numeroasele initiative de ... citește toată știrea