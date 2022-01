Jandarmeria Covasna a avut in 2021 de peste 4 ori mai multe interventii de alungare a animalelor salbatice decat in 2020

Un raport al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Covasna, prezentat marti in Colegiul Prefectural, arata ca in 2021 jandarmii au avut peste 300 de interventii de alungare a animalelor salbatice din localitati, de peste patru ori mai multe decat in 2020."O crestere a misiunilor am avut-o pe linia interventiilor pentru inlaturarea pericolelor create de animalele salbatice. In anul 2021 am avut 317 interventii, fata de 71 in anul 2020. (...) Nu pot sa dau o explicatie, datele se prezinta cum ... citeste toata stirea