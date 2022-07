Jandarmii covasneni au executat a treia misiune din anul acesta la Centrul de Transfuzie Sanguina Covasna

In perioada 28.06.-01.07.2022, peste douazeci de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Covasna s-au prezentat si au donat sange la Centru de Transfuzie Sanguina Sfantu Gheorghe.Jandarmii se gandesc la cei aflati in suferinta si isi doresc sa contribuie cu o mica parte din ei, pentru a intinde o mana vietii!Prin aceasta actiune, vrem sa intarim si sa transmitem ideea ca un simplu gest, acela de a dona sange, inseamna, de multe ori, a salva viata cuiva aflat in suferinta! ... citeste toata stirea