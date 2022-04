Jandarmii covasneni au sapte colegi noi

Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Covasna are, incepand din 4 aprilie, sapte angajati noi. Este vorba despre absolventi ai scolilor militare de subofiteri de jandarmi."Cei 7 jandarmi vor urma in aceasta saptamana o perioada de pregatire si integrare in colectiv. Ieri, in prima zi de lucru, au aflat repartitia la locul de munca unde vor urma sa-si desfasoare activitatea in cadrul inspectoratului. De asemenea, le-au fost prelucrate o serie de instructaje pe diferite linii de munca. ... citeste toata stirea