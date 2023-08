Peste 25 de jandarmi covasneni vin in sprijinul victimelor accidentului de la Crevedia, petrecut sambata, pe 26 august. Acestia s-au mobilizat pentru a participa la o actiune de donare care se desfasoara in zilele de 29, 30 si 31 august, la Centrul de Transfuzie Sanguina Covasna."In contextul tragicului accident de la Crevedia, peste 25 jandarmi covasneni s-au mobilizat intr-o noua actiune de donare de sange.Astfel, in zilele de 29, 30 si 31 august, jandarmii covasneni vor merge la Centrul ... citeste toata stirea