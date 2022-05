Jandarmii covasneni, implicati in actiuni din campania "Curatam Romania"

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Covasna au participat la finalul saptamanii trecute la mai multe actiuni de ecologizare, derulate la nivelul judetului in cadrul campaniei "Curatam Romania", dar si in demersul "Covasna Verde - Un tinut curat, un tinut bogat"."A avea grija fata de mediul inconjurator sta in puterea fiecaruia dintre noi, iar respectul fata de natura si un mediu sanatos de viata face legatura dintre comportamentul nostru si generatiile viitoare. ... citeste toata stirea