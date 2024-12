Jandarmii covasneni, mesagerii lui Mos Nicolae pentru copiii internati la Pediatrie

Copiii internati la Sectia de Pediatrie a Spitalului din Targu Secuiesc au avut parte de o bucurie in preajma sarbatorii de Mos Nicolae. Intr-o actiune cu traditie, oamenii in uniforma au impartit daruri micutilor internati.Actiunea este o traditie binecunoscuta, fiind al 13-lea an in care oamenii in uniforma aduc astfel bucurie micutilor internati in spital in preajma sarbatorilor."Astazi, pentru al 13-lea an consecutiv, jandarmii covasneni au adus bucurie pe chipurile micutilor internati ... citește toată știrea