Judetul Covasna are din nou incidenta COVID de peste 1/1.000. Au fost raportate 80 de cazuri noi la final de saptamana

Rata de raspandire a virusului SARS-COV-2 in judetul Covasna a ajuns duminica la 1,36/1.000. Vineri, sambata si duminica au fost raportate 80 de cazuri noi de COVID-19 la nivel judetean. In aceeasi perioada, o persoana a fost amendata cu 1.000 de lei pentru ca nu a stat in carantina, desi trebuia, conform Prefecturii Covasna. Vineri si sambata au fost raportate cate doua decese ale unor pacienti care sufereau de aceasta boala.Vineri au fost inregistrate 32 de cazuri noi, sambata 42 si ... citeste toata stirea