Judetul Covasna are printre cele mai putine divorturi din tara. Care-i secretul?

Textul a fost publicat prima data in Revista OCV, editia 4595, din 15 - 21 februarie 2024.Cum Romania, Ungaria, Letonia si Lituania sunt tari campioane la rata casatoriilor din UE, ne-am pus lupa pe judetul nostru ca sa vedem ca numarul celor care au spus "da" anul trecut este aproape de 7 ori mai mare decat al celor care au divortat. Am analizat datele, am vorbit cu cei care au trecut testul timpului si la intrebarea "ce ii mai tine pe oameni impreuna in afara de dragoste si copii?" ne-a dat ... citește toată știrea