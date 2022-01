Judetul Covasna - in scenariul galben al pandemiei. 218 cazuri noi de COVID-19 depistate de vineri pana luni

Cazurile noi de COVID-19 se afla in continua crestere la nivelul judetului Covasna. Vineri au fost raportate 72, sambata 74 si de duminica pana luni inca 72. In aceeasi perioada, la nivelul judetului nu s-au inregistrat decese cauzate de aceasta boala, conform Prefecturii Covasna. Noua localitati covasnene se afla in scenariul rosu. Incidenta la nivelul judetului este de 2,71/1.000, cu peste 600 de cazuri active, ceea ce ne face sa fim in scenariul galben al pandemiei."La aceasta ora, la ... citeste toata stirea