Judetul Covasna, locul al doilea la nivel national la autorecenzare

Peste 70% din populatia judetului Covasna s-a autorecenzat in prima etapa a acestui proces, judetul situandu-se pe locul al doilea la nivel national dupa Harghita, dar aproape 10.000 de chestionare nu au fost validate de Institutul National de Statistica, a declarat marti, prefectul Raduly Istvan.Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca cele mai bune rezultate au fost inregistrate in orasele Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Baraolt, iar cele mai slabe in localitatile Belin,