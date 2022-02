Judetul Covasna, locul trei national dupa numarul de apeluri NON-urgente la 112

Judetul Covasna se mentine in topul national negativ in ceea ce priveste cel mai ridicat procent de apeluri non-urgente la 112. Suntem pe locul trei, cu 56,42% din numarul total, dupa Gorj (62,41%) si Mures (58,64%), arata o statistica transmisa de STS. Cu toate acestea, la nivel national 2021 a fost anul cu cele mai putine apeluri non-urgente de cand in Romania a fost implementat numarul unic de urgenta, transmite aceeasi sursa.Statistica Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) mai ... citeste toata stirea