Aproximativ 6.000 de apeluri au fost inregistrate la call-center-ul anticoruptie in primele trei luni ale acestui an, majoritatea fiind efectuate din mediul urban, a anuntat, joi, Directia Generala Anticoruptie.Potrivit unui comunicat al DGA transmis AGERPRES, in primele trei luni ale acestui an au fost inregistrate 5.945 de apeluri la 0800.806.806, cu 555 mai multe in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. In baza informatiilor de interes operativ transmise de apelanti au fost ... citeste toata stirea