Judetul Covasna se infrateste cu Raionul Cimislia din Republica Moldova

Judetul Covasna se va infrati oficial cu Raionul Cimislia din Republica Moldova. Semnarea documentelor, precum si vizita autoritatilor moldovenesti, vor avea loc in septembrie, la Sfantu Gheorghe, in cadrul celei de-a IV-a editii a sarbatorii Kurtoskalacs - Festivalul Deliciilor Dulci.Vestea a fost impartasita joi, intr-o conferinta de presa, de presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, in contextul in care s-a discutat despre festivalul care va avea loc in 9 - 11 ... citeste toata stirea