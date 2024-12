Junior Centenar: Cum sa economisesti 600 de lei pe an pentru viitorul copilului tau

Statul roman sprijina parintii sa economiseasca pentru viitorul copiilor lor prin programul "gROwth - contul individual de economii Junior Centenar", inca din anul 2019. Acest cont special este deschis automat pentru toti copiii de nationalitate romana si iti permite sa economisesti bani in siguranta, cu beneficii financiare garantate de stat.Desi programul a fost foarte mediatizat in perioada implementarii, in 2019, sunt inca multe persoane care nu au auzit de el sau nu stiu toate detaliile ... citește toată știrea