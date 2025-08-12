Editeaza

Kalanyos Istvan: Din umbra abandonului, in lumina halatului alb

Sursa: Covasnamedia.ro
Marti, 12 August 2025, ora 07:01
13 citiri
Exista oameni care primesc la nastere tot ce le trebuie pentru a reusi si totusi esueaza. Si exista oameni ca Istvan, care pornesc fara nimic, fara parinti, fara siguranta, fara promisiuni, si totusi ajung exact acolo unde altii doar viseaza. S-a nascut pe 26 mai, in anul 2000, la Targu Secuiesc, intr-o lume care nu parea sa-i pregateasca altceva decat statistica rece a abandonului. La doar doua luni, a fost luat in grija de o femeie din Covasna, iar mai tarziu, la 11 ani, a ajuns in centrul de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Al doilea meci, a doua remiza pentru Sepsi OSK
Intr-un meci contand pentru cea de a doua etapa din Liga 2, la Buzau, echipa locala Metalul a ...
Oana Macovei: "De cand sunt mama, simt ca pot muta muntii din loc"
Pentru unele mame, venirea unui copil aduce incetinirea ritmului. Pentru altele, e scanteia care le ...
Incarcarea masinilor electrice nu mai e gratuita la Intorsura Buzaului. De ce s-a luat aceasta decizie si cat costa acum energia
Daca ai o masina electrica si obisnuiai sa te opresti in Intorsura Buzaului pentru o incarcare ...
ActualitateBusinessSportLife Show