Katai Joco a adoptat bucurie

Doi ani si jumatate in adapost. Aproape o mie de nopti petrecute in boxa, cu speranta ca va veni intr-o zi un stapan care sa ii ofere sentimentul ca e iubit, ca e in siguranta si ca n-a gresit cu nimic. Atata l-a asteptat Zserbo pe Katai Joco, iar viata cainelui s-a impartit atunci in doua - inainte si dupa intalnirea cu omul lui. Barbatul din Sfantu Gheorghe, fotograf de profesie, spune ca ii va fi recunoscator pe viata blanosului ca a avut rabdare, ca l-a asteptat anume pe el si ca i-a oferit ... citeste toata stirea