Printre multele evenimente care au loc in acest sfarsit de saptamana in judetul Covasna se afla si Targul Fermierilor si Mestesugarilor din Sfantu Gheorghe. Locatia este aceeasi ca si pana acum: piata centrala a orasului."In acest sfarsit de saptamana, intre 3 si 4 septembrie, la Sfantu Gheorghe va avea loc din nou Targul Fermierilor si Mestesugarilor. Targul va oferi in continuare o ... citeste toata stirea