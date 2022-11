La ce farmacie poti duce medicamentele expirate

Cei care au facut curat prin cutia cu medicamente si nu stiu cum sa procedeze cu cele expirate, le pot duce la Farmacia Medicom din Sfantu Gheorghe, in ultima zi de joi a fiecarei luni. Unitatea are contract cu o firma care colecteaza deseuri periculoase.Cu toate ca legislatia nu obliga farmaciile sa preia medicamentele expirate de la cetatenii care solicita acest lucru, exista unitati care au contracte cu firme specializate in colectarea deseurilor periculoase. O astfel de farmacie se afla ... citeste toata stirea