Cea de-a XX-a editie a Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului se va desfasura in perioada 15-20 august, editia din acest an fiind una speciala deoarece vor participa si tineri cu rezultate bune la invatamant din Harghita, Covasna si Mures.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, organizatori sunt Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, in parteneriat cu Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni din Bucuresti, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, din ... citeste toata stirea