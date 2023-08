Primaria comunei Valea Mare a anuntat data celei de-a II-a editii a Festivalului Valenilor. Aceasta se va desfasura in weekend-ul 16-17 septembrie a.c., in zona de picnic.Intr-o postare pe Facebook, reprezentantii primariei au anuntat concerte, focuri de artificii, voie buna si multe surprize."La Valea Mare, se anunta din nou sarbatoare in zilele de 16-17 septembrie 2023. Editia a II-a a Festivalului Valenilor va ofera timp de doua zile manifestari diverse pentru toate varstele, concerte, ... citeste toata stirea