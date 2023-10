Interviu cu Andra Ionita, originara din Sfantu Gheorghe, business developer la o mare companie de IT din BucurestiE un lucru stiut ca in viata avem nevoie de modele. Dar poate si mai important, mai ales in comunitatile mici, ca ale noastre, e sa gasim oamenii in carne si oase la care sa ne raportam si ale caror exemple pozitive sa vrem sa le urmam. Aceasta este o idee pe care de multa vreme am adoptat-o prin redactie. Si recent, am primit un e-mail cu o idee similara de la Andra Ionita, ... citeste toata stirea