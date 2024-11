La volanul unui tir, cu o alcoolemie de 1,47 mg/l

In seara zilei de duminica, 10 noiembrie, pe DN 12E, in afara localitatii Olteni, politistii au oprit un tir condus de un barbat de 46 de ani, care a fost testat cu aparatul alcoolscop. Rezultatul a indicat o valoare de 1,47 mg/l alcool pur in aerul expirat.Oamenii legii transmit ca soferul a fost transportat ulterior la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei exacte. In acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru ... citește toată știrea