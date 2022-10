Lampase din dovleac, in parada pe strazile din Ozun

O activitate de sculptura in dovleac va avea loc vineri, 14 octombrie a.c., de la ora 16.00, in Ozun. Incepand cu ora 19.00, felinarele din dovleac confectionate de participanti vor fi vedete intr-o parada si vor lumina strazile distantei dintre conacul Punkosti, actuala biblioteca a comunei, si Parcul Central.Pe langa aceasta activitate, vor putea fi urmarite si filme documentare in limba maghiara."Va fi o activitate pentru copii, cu dovleci, urmata apoi de o mica demonstratie, o parada. ... citeste toata stirea