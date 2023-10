Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures lanseaza Campania "EXPRESUL DE SCREENING!", care se adreseaza tuturor femeilor, cu varsta intre 24-64 de ani, asigurate sau nu, din regiunea Centru.Campania "EXPRESUL DE SCREENING!" se va derula in perioada 04 OCTOMBRIE - 04 DECEMBRIE 2023, in toata regiunea Centru cu scopul de a informa femeile despre importanta testarii si despre oportunitatea de a se testa gratuit Babes Papanicolaou si HPV in cadrul acestui program, precum si a schimba ... citeste toata stirea