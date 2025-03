Lectii de siguranta si prim ajutor pentru elevi, in cadrul Saptamanii Protectiei Civile

Astazi, cu ocazia Saptamanii Protectiei Civile, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihai Viteazul" al judetului Covasna au fost prezenti in mai multe unitati de invatamant din judet, unde au desfasurat activitati menite sa le ofere elevilor informatii esentiale despre siguranta si prevenire.Copiii au avut ocazia sa vada de aproape autospecialele de interventie si echipamentele folosite in misiunile de salvare. Pompierii le-au explicat cum actioneaza in situatii ... citește toată știrea