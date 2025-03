Legea protejeaza berzele, dar intarzierea masurilor le pune in pericol cuiburile

Berzele revin in judetul Covasna in curand, dar multe dintre cuiburile lor sunt in pericol. Desi berzele sunt ocrotite prin lege, autoritatile din mai multe localitati, precum Chichis, intampina dificultati in a lua masuri pentru protejarea sau refacerea cuiburilor deteriorate. Autoritatile au solicitat termene pentru remediere, in cazul cuiburilor din Chichi, iar riscul ca berzele sa nu gaseasca un loc sigur pentru cuibarire este crescut. Primarul din Chichis a subliniat, intr-o discutie ... citește toată știrea